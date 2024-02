"Fiesolana, il Comune acquisisca l’area e garantisca servizi ai residenti"

Una mozione, presentata dal "Gruppo Noi per Gavorrano", chiede all’Amministrazione di intervenire a Bagno sulla zona della Fiesolana. "Le vie in esame – dicono dalla minoranza – tra le quali via giovanni Falcone e sulle quali si trovano decine di abitazioni, ricadono su un terreno di proprietà privata. Terreno per il quale occorre definire celermente l’iter di acquisizione da parte del Comune. Chi abita in quelle vie da troppi anni vive sulla propria pelle innumerevoli disservizi, come ad esempio l’illuminazione pubblica non attivata o viabilità palesemente inadeguata. Il Comune acquisisca l’area, garantendo così i servizi essenziali a chi vi abita; richiesta che giunge a gran voce dai residenti, richiesta che da troppi anni viene ignorata". Con questo passaggio, aggiungono dai banchi dell’opposizione: "si intende avviare un intervento che mira ad intraprendere un percorso risolutivo su aree residenziali, da troppi anni vessate da annosi problemi. Con questi atti avremo la possibilità di portare sul banco dell’assise comunale vicende storiche del nostro territorio, e chissà che non sia la volta buona per vedere un po’ di luce in fondo al tunnel".