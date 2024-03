Fiera del disco, fumetto,. Subbuteo e figurine. Stand all’Aurelia Antica

Venti stand di espositori in arrivo da tutta Italia carichi di pezzi da collezione e di rarità, per la gioia di collezionisti e appassionati. Al centro commerciale Aurelia Antica Shopping Center torna la Fiera del disco, fumetti, Subbuteo, figurine e manga organizzata dall’associazione "Fumetti e dintorni". Un evento ormai diventato un classico per Aurelia Antica, tappa fissa della fiera per almeno due weekend ogni anno: questa volta l’appuntamento è per le intere giornate di oggi, domani e domenica dalle 9 alle 20.