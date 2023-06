"Field Day", tecnologie per ridurre il consumo idrico in agricoltura

Alla tenuta di Alberese a Grosseto, si terrà giovedì il "Field Day: Progetto Dati", un evento dedicato alla presentazione di nuove tecnologie per la riduzione del consumo idrico in agricoltura. Questa iniziativa fa parte del progetto europeo Dati (Digital Agriculture Technologies for Irrigation efficiency) e mira a promuovere soluzioni innovative per la gestione sostenibile dell’acqua nelle attività agricole. L’evento avrà luogo al Granaio Lorenese di Spergolaia, con inizio alle 9.30, e prevede una visita al campo sperimentale nel pomeriggio alle 14.30. Durante la visita, saranno effettuati voli dimostrativi con droni e saranno presentate tecnologie all’avanguardia per il monitoraggio delle colture. Il progetto è finanziato dal programma europeo Prima e coordinato dall’Istituto per la BioEconomia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibe). Coinvolge cinque paesi: Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Marocco, con l’obiettivo principale di studiare gli effetti dei diversi regimi idrici sulle colture di pomodoro, melone e vite. Le tecnologie avanzate per l’agricoltura digitale, come droni e sensori a terra, vengono impiegate per valutare lo stato vegetativo delle piante e il livello di stress idrico. Il Field Day offre un’opportunità di confronto tra istituzioni, amministratori locali, associazioni di categoria, stakeholders e ricercatori, per affrontare la questione della sostenibilità in agricoltura, con un focus sull’utilizzo responsabile delle risorse idriche. All’evento saranno presenti i partner italiani del progetto, il Consorzio di Bonifica Toscana Sud (CB6), rappresentato dal presidente Fabio Bellacchi, e l’Ente Terre Regionali di Toscana, rappresentato dal presidente Giovanni Sordi.