Grosseto, 17 novembre 2024 – Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio sul terrazzo di un appartamento al primo piano di un palazzo in via Silvana Mangano a Grosseto.

Il rapido intervento della squadra dei vigili del fuoco ha permesso che le fiamme non si propagassero al resto dell’appartamento, al momento non ancora abitato, ed alle abitazioni vicine. Ancora in corso di verifica le cause del rogo.