Fiamme in un appartamento ai Palazzi Rossi: ma era vuoto

Attimi di paura ieri pomeriggio a Follonica nella zona dei Palazzi Rossi. Una densa colonna di fumo nera si è levata in cielo: in un appartamento all’ultimo piano si è generato un incendio con il fumo che era ben visibile anche all’esterno. Sul posto sono immediatamente arrivati i Vigili del fuoco. Da quello che si è saputo l’appartamento era vuoto. E’ abitato da una donna ma al momento dell’incendio non c’era nessuno. Vuoti anche gli appartamenti vicini che comunque non sono stati danneggiati dalle fiamme e dal calore che si è sprigionato. I Vigili del fuoco hanno spento l’incendio in poco tempo. Pare che si sia originato da un corto circuito di un elettrodomestico ma in queste ore saranno fatti accertamenti più approfonditi per scoprire le vere cause delle fiamme. Nessuno è rimasto ferito dall’incendio. Per facilitare le operazioni di spegnimento i pompieri si sono avvicinati al terrazzo con l’autoscala. Sul posto anche la Vab, un’ambulanza e i carabinieri.