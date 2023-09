Fiamme in cucina Donna intossicata

Un incendio è scoppiato ieri in un appartamento in via Repubblica Dominicana alla periferia nord della città: una donna è rimasta intossicata ed è stata soccorsa dal personale del 118 intervenuto. L’allarme è arrivato al centralino del comando dei vigili del fuoco e dell’emergenza urgenza: la donna stava cucinando, quando è scoppiato il rogo che per fortuna non l’ha investita. La donna che era nell’abitazione dove si sono sviluppate le fiamme ha comunque respirato un po’ di fumo che si era sprigionato dalle suppellettili e ha avuto bisogno di alcune cure dei familiari: le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi. Subito sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio, insieme ai mezzi di soccorso: sul posto sono arrivati l’automedica e due ambulanze, una della Croce Rossa e l’altra della Misericordia. E’ intervenuta anche una pattuglia della Polizia municipale.