Fiabe e archetipi in "New Gender Action"

Il Museo Magma di Follonica ha ospitato lo spettacolo "Love Story" organizzato da "Anima Scenica Teatro", un viaggio tra fiabe e archetipi. L’evento fa parte del progetto "New Gender Action", sulla prevenzione e contrasto alla discriminazione e alla violenza di genere. La Provincia sta portando il progetto all’interno degli istituti scolastici con un’azione capillare su tutto il territorio, da nord a sud, per parlare ai giovani di educazione ai sentimenti e lotta agli stereotipi di genere, attraverso la voce esperta delle operatrici specializzate del centro antiviolenza Olympia de Gouges e attraverso un linguaggio particolarmente utile per arrivare ai ragazzi e alle ragazze. Ieri alcune classi delle due scuole medie e del biennio dell’istituto superiore di Follonica hanno assistito all’allestimento di "Love Story", terzo incontro del progetto New Gender Action. "La scuola è un contesto privilegiato di intervento per promuovere messaggi di lotta contro la violenza di genere" ha detto l’assessore all’istruzione Catalani.