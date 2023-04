Festival Resistente tra scuola e musica dal vivo

Il programma del Festival Resistente sul Cassero senese prosegue oggi alle 16.30 con le "Storie in Kamishibai - Incontri itineranti di letture in valigia" a cura di Martina Pagliucoli. Alle 18, poi, presentazione del libro "Raccontare la Resistenza a scuola", esperienze e riflessioni a cura di Luca Bravi, Chiara Martinelli, Stefano Oliverio. Partecipano Luca Bravi e Stefano Oliviero, curatori, Ilaria Cansella, direttrice Isgrec, Valerio Entani, Cgil Scuola.

"La pubblicazione – si spiega – nasce con l’intento di raccogliere gli interventi del ciclo di webinar online ’Raccontare la Resistenza a scuola’, tenutosi fra aprile e maggio 2021. Il volume

intende consolidare i nessi tra riflessione teorica e storica e la pratica didattica, collocandosi nell’ambito della storia dell’educazione applicata e della ’Public History of Education’". L’incontro vale come formazione per i docenti.

La serata prosegue alle 21.30 con la Leggera Electric Folk Band (nella foto) in concerto. Special guest del concerto saranno i "Briganti di Maremma" che oltre a proporre brani del loro nuovo repertorio, durante il concerto, in alcuni momenti, si uniranno alla "Leggera".

La Legger è una formazione musicale unica nel suo genere in Toscana, che unisce la potenza del rock alla poesia della musica popolare. Il punto di forza è la rivalutazione dei vecchi canti popolari e delle storie di un tempo passato rivisti in chiave contemporanea. A seguire djs Neue K & Lichene Electroo wave.