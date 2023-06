Festival "Musica di mare" Sollima, concerto in piazza Solti

Secondo salotto musicale oggi alle 18.30 in piazza Solti con il concerto del violoncellista Giovanni Sollima insieme alla conduttrice Valentina Lo Surdo.

L’evento fa parte del festival "Musica di Mare", giunto alla seconda edizione, ed è il salotto che coinvolge artisti del panorama nazionale e internazionale per parlare dei linguaggi musicali. La direzione artistica del progetto è affidata a Gloria Mazzi, presidente di Agimus Grosseto che insieme al Comune di Castiglione della Pescaia ha voluto realizzare questo progetto.

"Musica di mare è qualcosa che nel ricco panorama di eventi delle estati di Castiglione della Pescaia mancava e che la mia amministrazione ha deciso di introdurre – dice la sindaca Elena Nappi –. Una scommessa vincente visto il grande pubblico che ha preso parte al primo appuntamento di domenica scorsa, un evento che ha coinvolto ed emozionato tutti, intenditori e amanti della musica, grandi e piccoli. Adesso ci aspetta un’altra sera di musica e magia con Giovanni Sollima e il suo violoncello".

"Musica di mare – commenta Gloria Mazzi – è un’iniziativa originale e sorprendente in uno dei luoghi più suggestivi della Maremma intitolato a un grandissimo maestro, Georg Solti. Il salotto musicale con il suo stile informale, intimo e profondo ci racconta un lato degli artisti per molti versi sconosciuto e di grande suggestione per tutti coloro che ascoltano. I musicisti si presentano con il loro percorso di vita e di arte e le parole precedono la musica arricchendone le esecuzioni.E’ un piccolo festival meraviglioso che anche quest’anno ci regala immense soddisfazioni ed è nato dalla volontà del Comune di Castiglione della Pescaia di affiancare ai tanti eventi estivi dedicati al teatro, al cinema e agli altri linguaggi culturali, un festival musicale. Un’occasione di confronto con i musicisti, dove l’attenzione non è solo sull’esibizione, ma anche sul percorso professionale dell’artista, in una conversazione sul mondo della musica".

Ad intervistare Giovanni Sollima sarà la conduttrice radiotelevisiva di programmi musicali Valentina Lo Surdo. Il festival è sponsorizzato da Toscana Energie e Conad.

Giovanni Sollima è violoncellista di fama internazionale e il compositore italiano le cui opere sono più eseguite al mondo. Suona un violoncello di Francesco Ruggieri (Cremona, 1679).