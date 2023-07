Festival "Music & Wine" a Grosseto: Lanzini e Moscato nell'Universo di Porrona Gli Amici del Quartetto tornano con il 33° Festival Internazionale "Music & Wine" per un fine settimana di grande musica con due appuntamenti di levatura internazionale. Duo eccezionali, musica classica, pop internazionale e grandi emozioni per una rassegna che promette di non deludere.