Festival Morellino Classica Piano, clavicembalo e pittura

Il Festival Morellino Classica fa tappa sull’Amiata. A ospitare il prestigioso Festival musicale è il Castello di Potentino, luogo di grande fascino, situato nelle campagne di Seggiano. L’appuntamento è questa sera con Svetlana Berezhnaya, clavicembalo e pianoforte, e Carlos Pardo pittore.

Svetlana Berezhnaya è Honoured Artist of Russia, uno dei primi cinque più importanti, clavicembalisti e organisti russi. Moltissime sono le originali trascrizioni e adattamenti compositivi di opere per organo scritte da Svetlana Berezhnaya, utilizzate da musicisti in tutto il mondo, e oggi si esibirà al pianoforte e al clavicembalo in esclusiva per il Festival. Al clavicembalo musiche di Rameau, al pianoforte musiche di Debussy e Satie.

Parallelamente si potrà ammirare la mostra di opere e Live Event Painting del pittore spagnolo Carlos Pardo Gomez che creerà un nuovo dipinto ispirato dall’ascolto della musica.

Al termine del concerto degustazione compresa nel prezzo del biglietto di vini castello di Potentino e prodotti tipici della Maremma.

Il castello venne costruito attorno all’anno mille come antico possedimento dei vescovi di Chiusi, la cui diocesi si estendeva, all’epoca, fino a tutta l’area del monte Amiata.

Fanno parte dell’itinerario musicale del Festival il Comune di Scansano in cui nasce e si sviluppa il progetto, i Comuni di Manciano, Magliano, Roccalbegna, Grosseto, Seggiano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Pitigliano, Arcidosso, Sorano. L’unione di interessi tra i soggetti che amano la musica e ne condividono la bellezza, si è dimostrata indispensabile.

Il Morellino Classica tornerà al Castello di Potentino già giovedì dove è in programma l’esibizione di Davide Alogna (violino) e Stefano Trabucchi (liutaio). Nel contesto dell’evento di giovedì sarà anche presentato il libro "Il Violino svelato" di Stefano Trabucchi con il giornalista Roberto Messina. Dopo il concerto di oggi invece il festival dà appuntamento a Ferragosto a Montemerano, nel comune di Manciano, nella chiesa di San Giorgio con Floraleda Sacchi che si esibirà con la sua arpa.

Nicola Ciuffoletti