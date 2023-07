Festival itinerante sull’Amiata Attività, performance artistiche e mostre per sostenere il turismo

’Lightness & Colors’, si chiama così la seconda edizione del Festival ’Re-Live Trough Art’ che è stato inaugurato ieri. La rassegna artistica proseguirà, con attività, performance artistiche e mostre fino al 30 settembre. Il festival, dedicato alle forme dell’arte, ha iniziato ufficialmente il suo percorso da ’Casa Roccalbegna’ ma sarà itinerante e coinvolgerà anche i paesi di Cana e Vallerona. Il taglio del nastro è stato affidato al sindaco di Roccalbegna e al responsabile comunale alla cultura, rispettivamente Massimo Galli e Daniele Bedini. Presenti gli artisti protagonisti dell’evento e l’assessore regionale all’economia e al turismo, Leonardo Marras. Promotore dell’evento è il comune di Roccalbegna e fondamentale è l’appoggio di Regione Toscana. Il progetto ’Re-Live Trough Art’ (rivivere attraverso l’arte) si sviluppa in cinque anni (la prima edizione è stata nel 2022) e vuole attirare nuovi flussi turistici attraverso la creazione di eventi artistici di rilevanza internazionale, il tutto per incrementare l’attrattività dei luoghi .

"L’obiettivo è valorizzare il patrimonio storico culturale e qualificare l’offerta culturale-turistica e produttiva dell’area – ha detto il sindaco Massimo Galli - l’arte e la cultura sicuramente sono due ‘leve’ importanti. Nel 2022, abbiamo inaugurato il

programma quinquennale con l’evento ’Animalia’, realizzato grazie ai contributi di Regione, Fondazione CR Firenze e Comune. Abbiamo ottenuto una ragguardevole presenza di ‘visitatori’ non solo italiani ma anche provenienti da molti paesi esteri. Le varie mostre hanno segnato presenze consistenti per il nostro territorio, oltre mille visite in due mesi, questo è un risultato non indifferente.

"Torno con piacere all’apertura di questa rassegna che già nella prima edizione, è stata una scommessa vinta da Roccalbegna – ha commentato l’assessore Leonardo Marras – la cultura è un ottimo attrattore turistico nelle città d’arte, come nei piccoli borghi e quest’iniziativa, decisamente in linea con la nostra campagna di promozione e con le attività messe in campo da Toscana Promozione Turistica, assume valore oggi più che mai perché va incontro alle rinnovate esigenze dei viaggiatori che ricercano esperienze uniche a contatto con la natura e manifestano, sempre di più, la voglia di scoprire la Toscana meno conosciuta".