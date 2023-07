Festival ImagOrbetello Le foto che "parlano"

Con la mostra fotografica ‘Acquaintance’ di Max Cavallari, che rimarrà all’ex Polveriera Guzman fino al 30 (orario 18.30-23), si apre domani la nuova stagione di ImagOrbetello. Il festival internazionale dedicato alla fotografia, che ormai da undici edizioni accompagna l’estate in riva alla laguna, si affida per l’apertura a un lavoro davvero straordinario. ‘Acquaintance’ racconta infatti i quaranta giorni di ‘Search and Rescue’ della nave Humanity 1 nel mar Mediterraneo. Attraverso i suoi scatti, il fotografo Max Cavallari (nella foto), salpato il 3 ottobre 2022 dal porto di Palermo insieme all’equipaggio e ai volontari della missione, racconta una storia di ordinaria emergenza. Tra il 22 e il 24 ottobre, mentre Cavallari è a bordo della Humanity 1, avvengono infatti tre soccorsi in mare, in occasione dei quali vengono recuperate centottanta persone su tre differenti imbarcazioni. "Ci sono volute ventuno richieste di porto sicuro prima che venisse concesso un luogo di sbarco – raccontano gli organizzatori della mostra –, ma non a tutti fu permesso di scendere. Quarantacinque persone furono considerate ‘in buona salute’ e per questo bloccate sul ponte della nave ormeggiata al porto di Catania". "La missione raccontata da Max Cavallari – proseguono i curatori di Imago – è un’analisi sul rapporto tra esseri umani e sulla capacità di adattamento degli stessi. Se la base narrativa racconta un evento simile a ciò che accade ciclicamente nel Mar Mediterraneo, dall’altra lo sguardo si rivolge verso le persone che vivono direttamente questa esperienza, limitate in uno spazio, circondate da uno scuro, infinito e imprevedibile mare". Gli appuntamenti proseguiranno poi il 22 e 23 luglio con il workshop di fotografia curato da Angelo Ferrillo, con sessioni teoriche e pratiche, al quale è possibile iscriversi attraverso il sito www.imagorbetello.com.

Riccardo Bruni