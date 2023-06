Festival di "Un altro genere", oggi al Casello "All is full of sex"

La commissione per le Politiche di genere di Follonica organizza per il secondo anno consecutivo il Festival di un "Altro Genere". In occasione del mese dei Diritti oggi alle 21.30 nel giardino del Casello Idraulico verrà organizzato lo spettacolo "All is full of sex" di Chiara Migliorini con il gruppo di teatro ragazzi Lotus. Il tema è quello del sesso e della sessualità, delle libere scelte, del proprio orientamento, della ricerca della propria identità e di come il sesso si colleghi molto spesso alla società in cui viviamo.

"Si tratta del primo appuntamento che la commissione organizza nel mese dei diritti che vede Follonica in prima linea contro la discriminazione e gli stereotipi di genere – commenta l’assessore alle politiche di genere Francesco Ciompi –. Le iniziative che vengono organizzate sono tese a tenere alta la discussione sulle questioni care alla commissione e all’Amministrazione comunale. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti".