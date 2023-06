Festival "Altro Genere" al Casello Anka Biondi presenta il suo libro

In occasione del Festival di un altro Genere, la Commissione per le Politiche di Genere del Comune di Follonica organizza oggi alle 17.30 nel Giardino del Casello Idraulico, la presentazione del libro "Sei qui ma non ti sento" (Porto Seguro editore) di Hanka Biondi. Sarà presente l’autrice, presenta Patrizia Scapin, assessora alla cultura del Comune di Gavorrano. Le letture saranno a cura di Valentina Bugelli. Hanka è giovanissima, vive a Gavorrano e frequenta la quinta superiore del liceo socio sanitario di Follonica. Scrive da quando era molto piccola, già dall’età di nove anni, e a dodici anni aveva già vinto due premi letterari. "Sono nata a Pisa - racconta Hanka - sono stata adottata all’età di sette anni. Mi è sempre piaciuto scrivere. La scrittura per me è sempre stata un atto creativo, quasi come una valvola di sfogo, fino al punto di diventare una vera e propria passione. Quando parlo della scrittura, in maniera inevitabile vado a parlare della lettura, questa mia passione nasce infatti da tutti i libri che ho letto nel corso della vita, libri che mi hanno fatto sognare, visitare posti mai visti, conoscere nuovi amici e vivere diverse storie. Leggendo è nato in me il desiderio di raccontare una storia, un romanzo che parli dell’amore e di tutte le sue diverse forme". "Abbiamo voluto Hanka a presentare il suo libro nel mese di giugno, mese dei Diritti – afferma Chiara Marchetti, presidente della Commissione – perché è un libro davvero coinvolgente, scritto da una ragazza giovanissima. E’ una bellissima storia d’amore, ma affronta tanti altri temi, l’omofobia, il bullismo, il rapporto adolescenziale con i genitori, temi che rientrano in pieno con le finalità del Festival, la tutela dei Diritti di tutte e tutti. Ed è importante che a farlo siano le nuove generazioni".