Festival a Veglia Il congedo con cena e bagno sonoro

Oggi alle 21.15 a conclusione del Festival a Veglia teatro del Baratto e per ringraziare l’azienda agricola Macchie Alte, che ha ospitato in questi giorni di festival gli artisti, è previsto un bagno sonoro sotto le stelle guidato da Massimo Grieco. L’obiettivo sarà quello di prendersi del tempo per se stessi, lasciando andare le tensioni e rilassarsi in compagnia delle potenti e salutari vibrazioni delle campane tibetane. Alle 20 sarà possibile prenotare la cena nel ristorante biologico de le Macchie Alte alle. Posti limitati, prenotazione al 3201926403.