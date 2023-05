Feste del Maggio Le iniziative

All’interno delle iniziative per le Feste del Maggio La proloco lagunare e il Comune organizzano la mostra dell’artista locale Carlo Ferrini. "Scorci e ritratti in bianco ed in nero" è il titolo della personale inaugurata ieri e che resterà visitabile fino a domenica nelle salette espositive del palazzo del Frontone di Talamone. In questi giorni di feste del maggio ci sono rassegne ed incontri artistici e culturali, in tutta Orbetello, nelle sale espositive del Museo della Guzman, nel Museo Romano di Cosa ad Ansedonia, nei locali dell’Ufficio turistico cittadino per le pubblicazioni sulla nostra zona, ma c’è anche la possibilità di fare foto dal balcone sulla laguna di ponente, Bastioni Spagnoli, zona ponente, ex casetta del custode dei giardini botanici di Orbetello.