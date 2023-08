Festambiente, su il sipario Ieri inaugurazione a Rispescia Il tema: lotta alla crisi climatica

Taglio del nastro per Festambiente 2023. Ha preso il via ufficialmente ieri sera a Rispescia la 35esima edizione del festival nazionale di Legambiente, in programma fino a domenica con un calendario ricco di eventi, dibattiti, musica, teatro, cinema e iniziative per grandi e piccini. Lotta alla crisi climatica e accelerazione della transizione ecologica i temi portanti al centro della manifestazione e su cui l’associazione ambientalista da Rispescia chiede al Governo e alle istituzioni soluzioni urgenti, facendo di più e più velocemente. È tempo ormai di rispondere con i fatti rispetto a quanto sta accadendo in Italia, dove nei primi cinque mesi del 2023 gli eventi meteo estremi sono aumentati del +135% rispetto a quelli di inizio 2022. A inaugurare Festambiente 2023 sono stati il presidente della Commissione ambiente della Camera dei Deputati, Mauro Rotelli, il presidente della Commissione lavoro della Camera dei Deputati, Walter Rizzetto, e il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani. Insieme a loro nella prima giornata del festival la europarlamentare Camilla Laureti, l’assessore al turismo e allo sviluppo economico della Regione Toscana, Leonardo Marras, il presidente della provincia di Grosseto, Francesco Limatola, il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente, Giorgio Zampetti, direttore generale Legambiente. "Quanto accaduto nelle scorse settimane in Italia, martoriata da tempeste, alluvioni, grandinate, ondate di calore e incendi, è l’ennesimo campanello d’allarme che suona per ricordarci che la crisi climatica sta accelerando la sua corsa e che non c’è più tempo da perdere. Al Governo Meloni – ha dichiarato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – chiediamo un atto di responsabilità, servono politiche climatiche ambiziose e interventi concreti non più rimandabili". Il programma di oggi prevede appuntamenti con l’agroecologia con, tra le altre e gli altri, oltre al presidente nazionale dell’associazione, Stefano Ciafani, e ad Angelo Gentili, responsabile agricoltura di Legambiente, Marco Lupo, direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione del Pnrr del Ministero dell’agricoltura, Luca De Carlo. Sul palco spettacoli Edoardo Leo, attore di cinema, teatro e tv, regista e sceneggiatore reduce dal successo "Era ora". A Festambiente porterà sul palco "Le mie letture semiserie". Nello spazio "Tramonti nell’uliveto" anche Claudio Morici, tra i volti di Propaganda Live, con "Fenomenologia dei rapporti di coppia considerati nel periodo storico degli ultimi 10 minuti in Italia".