Festambiente entra nel clou Transizione climatica e musica

Quarta giornata di Festambiente a Rispescia. Alle 19.30 nello spazio dibattiti "Le imprese e la transizione climatica: artigiani, industriali, banche". Coordina il giornalista Giancarlo Capecchi. Partecipano Stefano Ciafani presidente Nazionale Legambiente, Francesco Carri presidente Banca Tema, Marco Onado economista, Enrico Bernardini Deputy Head, Climate and Sustainability Hub of Banca d’Italia, Felicita De Marco responsabile Group Sustainability & ESG Strategy Iccrea Banca, Antonio Capone direttore generale Confindustria Toscana Sud, Anna Rita Bramerini direttrice generale Cna Grosseto, Mauro Ciani segretario generale Confartigianato Imprese Grosseto, Fabio Becherini direttore generale Banca Tema e Giuliano Amato. Alle 20 in piazza Economia civile "Verso una gestione integrata della costa: strumenti e sinergie per un nuovo modello di sviluppo sostenibile". Coordina la giornalista Lucia Venturi. Per quanto riguarda il Clorofilla Film Festival alle 19.15 nello spazio al naturale dell’uliveto, dietro lo spazio cinema, l’attore Francesco Montanari, il Libanese di Romanzo Criminale, porta in scena il suo nuovo spettacolo "Cristo di periferia" di Davide Sacco. Scettico, il giornalista arriva in questo circo bastardo, dove incontra personaggi fragili e surreali: Maddale`, che camminava sul filo prima di rimanere zoppa, e che adesso legge le carte e "colleziona sogni claudicanti", il nano Giuda, che ha un tatuaggio per ogni dolore che la vita gli ha causato, il direttore, crudele e spietato, fino a conoscere quest’uomo dei miracoli, il "povero Cristo". Nell’auditorium sarà presentato alle 21 il romanzo "Giallo Antartide" di Irene Blundo. Con l’autrice dialoga Luciana Taranto che ha ispirato un personaggio del giallo, la psicologa della base. Il libro, che ha anche una connotazione ecologista, ha per protagonista la biologa italo-americana Kate, che parte da Washington per una spedizione scientifica in Antartide. Il suo arrivo alla base statunitense Glorysun, un mese dopo tutti gli altri, genera ostilità nei suoi confronti. L’obiettivo principale della missione scientifica è lo studio del cambiamento climatico. Chiusura nell’area spettacoli alle 22.30 con Franz Di Cioccio, Patrick Djivas e Flavio Premoli, tre amici che raccontano la "PFM-Premiata Forneria Marconi"