Festambiente cerca volontari

Le iscrizioni per i volontari che si vorranno unire alla squadra del Festival nazionale di Legambiente a Rispescia sono ufficialmente aperte. A ciascun volontario saranno garantiti vitto, alloggio e la t-shirt 2023 della festa, oltre a un’esperienza di crescita e formazione non solo culturale ma anche sociale. Dibattiti, attività per bambini e ragazzi, cinema, teatro, reading, musica, cibo buono e sano, escursioni: sono questi gli ingredienti di una festa che per la Maremma è ormai un punto di riferimento indissolubile e che, nonostante le emergenze che si sono susseguite negli ultimi anni, non si è mai arrestata, dimostrando che la battaglia ambientale non deve conoscere sosta. "Chi ha avuto modo di venire almeno una volta a Festambiente – ha dichiarato Angelo Gentili, coordinatore del festival - anche solo in veste di spettatore sa bene che si tratta di un’esperienza unica e irripetibile. Viverla "da dentro" è ancor più potente e lascia una traccia indelebile. Essere un volontario di Festambiente significa diventare protagonista delle battaglie ambientali e sociali. Come ogni anno allestiremo in un’area di 4 ettari un prototipo di città ecologica e solidale con aree dedicate ai bambini, dibattiti, teatro civile, cinema, ristorazione con prodotti biologici a km.0 e tanto altro".