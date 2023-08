Festambiente al via Oggi l’inaugurazione della festa ecologica Dibattiti e concerti

Taglio del nastro oggi pomeriggio per la 35esima edizione di "Festambiente" (da oggi a domenica 6), la manifestazione all’Enaoli a Rispescia nazionale di Legambiente che rappresenta uno degli eventi di riferimento per il dibattito ambientale in Italia, che accoglierà nel cuore della Maremma visitatori di ogni fascia di età coinvolgendoli numerose attività ed eventi che avranno come protagonista la gomma riciclata. All’inaugurazione ci sarà la Filarmonica Città di Grosseto. Interverranno Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Angelo Gentili coordinatore nazionale Festambiente, Leonardo Marras assessore al Turismo Regione Toscana, Francesco Limatola presidente della Provincia di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna Sindaco del Comune di Grosseto. Dopo l’inaugurazione, la manifestazione darà ampio spazio a testimonianze e dibattiti sulle misure da applicare per far fronte all’attuale situazione di emergenza climatica con il talk "L’Italia in cantiere: innovare, includere, riconvertire per accelerare la transizione ecologica e superare la crisi climatica". Il dibattito, al quale prenderà parte Federico Dossena, Direttore Generale di Ecopneus, sarà coordinato da Francesco Loiacono, Direttore de La Nuova Ecologia, e vedrà come ospiti Stefano Ciafani, Presidente Nazionale Legambiente; Camilla Laureti, Europarlamentare; Simona Petrucci, componente della Commissione Ambiente del Senato; Mauro Rotelli, Presidente Commissione Ambiente della Camera; Francesco Battistoni, Vicepresidente Commissione Ambiente della Camera; Walter Rizzetto, Presidente Commissione lavoro della Camera; Eugenio Giani, presidente Regione Toscana. Chiusura alle 22.30 nell’area concerti e spettacoli con Bobo Rondelli e "Le chitarre da ripostiglio".