"Festa di Primavera" L’atletica cerca talenti

L’atletica Follonica organizza per oggi, la "Festa di primavera dei 100 anni" con il patrocinio del Comune di Follonica e dell’ambito Maremma Toscana Area Nord e con la collaborazione della gelateria artigianale sogni Golosi. L’obiettivo dell’evento è quello di avvicinare all’atletica i ragazzi e le ragazze, con giochi all’aperto e una gara di corsa non competitiva per le vie della città. Le attività sono indirizzate a bambini e bambine di età compresa tra i 3 e gli 11 anni. Il ritrovo è previsto per oggi alle 15 in via Fratti. Durante il pomeriggio Sunny Smile organizzerà giochi e intrattenimento. "Le celebrazioni per il centenario del Comune di Follonica rappresentano per tutta l’Amministrazione un’occasione per ripercorrere, attraverso diverse ‘lenti’, le molteplici identità della nostra città, evitando facili agiografie – spiega l’assessora alle politiche culturali Barbara Catalani – Abbiamo lavorato in questa direzione e il 14 sarà il momento per ripercorrere insieme questo percorso".