Festa di fine anno scolastico, a Campagnatico lo spettacolo di "Circusbadando"!

A Campagnatico, domani alle 18, nel Giardino del ristorante "La Vecchia Oliviera", per la festa di fine anno scolastico della scuola dell’infanzia tutti i bambini con le loro maestre i loro genitori partecipano allo spettacolo di "Circusbadando". In questa occasione Paco Paquito e Celestina presentano "Chip, chat, tablet e backup!". Verrà esplorato l’affascinante, potente e travolgente mondo digitale, per imparare a

conviverci nella maniera migliore con tanta musica, danza, poesia, filastrocche

e clowneria, i bambini, con attenzione e grande semplicità, sono intensamente

coinvolti. Per informazioni 3402631244.