Festa dell’Unità e programmi: "Verso le amministrative parlando di temi fondamentali"

La Festa dell’Unità che si è svolta nei territori comunali amiatini ha portato sul tavolo dei relatori temi importanti, molto cari ai cittadini. Sicuramente la notizia della strada del Cipressino, quella che riguarda l’investimento di 70 milioni di euro da parte della Regione Toscana per il rifacimento di buona parte del tratto Paganico – Arcidosso è la più importante, ma non è l’unica. Intanto sono stati raccolte circa 100 firme per il salario minimo e contro i tagli del Governo alla sanità. Durante infatti i tre giorni di festa si poteva anche partecipare a questa petizione e in molti hanno deciso di farlo. Un altro argomento che Il Partito Democratico si è fatto proprio è "la lotta" al ridimensionamento scolastico e i tagli all’istruzione. "Proprio i territori come il nostro – spiegano i componenti del Coordinamento di Zona Pd Amiata Grossetana – rischiano di esserne colpire maggiormente. C’è poi la presa di coscienza che le aree interne non sono riserve indiane ma luoghi pieni di opportunità e in cui occorre investire in servizi, lavoro, ambiente e tanto altro". Infine il partito guidato dalla Schlein ha intrapreso un dialogo con i giovani e le associazioni: "Due realtà che rendono vivi questi territori – dicono dalla direzione del Pd amiatino –, altrimenti il rischio è la morte sociale". Tanti temi precisi e puntuali che si accodano a quanto fatto in questi mesi e anni dal Coordinamento di Zona e dai vari circoli del territorio. "Quello su cui si è puntato è un’idea di territorio unito – dicono ancora –, in cui il Pd e i suoi amministratori siano capaci di incarnare idee e progetti per uno sviluppo sostenibile. Senza l’unità, appunto, il futuro dell’Amiata non sarà facile".

L’appuntamento con le elezioni amministrative del 2024 è vicino e l’Amiata è per buona parte coinvolta. Si voterà infatti a Castel del Piano, Santa Fiora, Arcidosso, Seggiano e Cinigiano. Il Pd vorrà giocare la sua partita: "Partiamo dai temi fondamentali della montagna per il percorso che porterà il Partito Democratico a mettere in campo le sue idee e le sue forze alle elezioni amministrative, per un’Amiata unita e forte".

Infine i numeri di questa Festa dell’Unità, da molti anche offesa come ha fatto notare Federico Badini, coordinatore di zona del Pd, sul suo profilo social. Sono stati sette i comuni interessati, nove i relatori, più di cento partecipanti, quasi cento le firme per il salario minimo e contro i tagli del Governo alla sanità.

