Festa dell’albero con gli studenti

Festa dell’albero, nuove piante alla scuola primaria di Capalbio Scalo e in piazza dei Rioni a Porto Santo Stefano. Nella scuola primaria di Capalbio Scalo si è svolta ieri mattina una cerimonia con i Carabinieri forestali del nucleo tutela biodiversità Duna Feniglia, che hanno donato e messo a dimora con i bambini alcune piccole piante, come un corbezzolo, una fillirea, un leccio e un rosmarino. Piantine nate da semi di specie autoctone raccolti nelle riserve forestali e prodotte al Centro nazionale della biodiversità forestale di Pieve Santo Stefano. Anche a Porto Santo Stefano si è celebrata la giornata nazionale degli alberi. Ieri mattina alcune classi della scuola primaria si sono ritrovate in piazza dei Rioni con l’amministrazione comunale, dove sono state messe a dimora delle nuove piante. Sono stati piantati cinque nuovi alberi che si vanno a sommare a quelli preesistenti e integrano quelli abbattuti a causa del punteruolo rosso.