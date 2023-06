"Festa della Musica", assaggio d’estate Due giorni con l’Orbetello Piano Festival

Un assaggio d’estate all’insegna dell’arte e della bellezza: con due giornate di eventi in programma domani e sabato l’"Orbetello Piano Festival" celebra la "Festa della Musica" e propone una gustosa anteprima dell’edizione 2023. Si comincia domani nella suggestiva area archeologica della Città di Cosa. Qui al tramonto, dopo una passeggiata che consentirà una visita agli scavi, si terrà un suggestivo concerto con Natalia Scriabina (soprano), Francesco Cipolletta (pianoforte) e Sergei Galaktionov (violino) impegnati a dare vita al programma "Sogno d’estate" con musiche di Rachmaninov, Rimsky-Korsakov e vari autori e testi di Tolstoj e altri grandi. Sabato invece gli stessi musicisti saranno protagonisti del concerto che si svolgerà nel singolare Teatro Vegetale del Botanical Dry Garden – Mates Piante. Saranno poi i mesi di luglio e di agosto che offriranno al pubblico un vortice di emozioni capaci di coinvolgere tutti i sensi. Giunto alla sua dodicesima edizione il calendario dell’Orbetello Piano Festival si svolgerà dal 15 luglio al 5 agosto portando il pianoforte nei luoghi meno frequentati e maggiormente identitari della laguna toscana, che si trasformano in palcoscenici di eccezione per accogliere virtuosi da tutto il mondo. Il sipario dell’"Orbetello Piano Festival" si alza quindi sabato 15 luglio con una "Serata speciale Beethoven" che, in Piazza Giovanni Paolo II ad Orbetello, vedrà esibirsi Yuewen Yu (pianoforte) insieme all’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto diretta da Giancarlo De Lorenzo in un programma che renderà omaggio al ribelle genio tedesco.