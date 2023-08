Festa della Birra a Manciano: Damiano David dei Måneskin in Vacanza in Maremma

I più giovani lo hanno notato e riconosciuto subito, ma in molti hanno stentato a crederci, invece era proprio lui.

Alla 23esima edizione della Festa della birra, che si è tenuta nello scorso fine settimana a San Martino sul Fiora, un ospite speciale e inaspettato ha ballato per tutta la sera sulle note del gruppo locale Outside Band: si tratta di Damiano David (nella foto durante la festa), frontman del gruppo rock Måneskin. Stupore e incredulità tra i vacanzieri e cittadini che erano alla sagra, per aver ballato con il cantante famoso a livello internazionale, in vacanza in questi giorni in Maremma.

"È stato bellissimo condividere una serata con una star di questo calibro – dicono i responsabili della Proloco di San Martino sul Fiora –. Non capita insomma tutti i giorni di ballare e divertirsi con una star del calibro del frontman dei Maneskin".

"Damiano – dicono ancora i rappresentanti della Proloco – si è dimostrato un ragazzo semplice e umile che non ha voluto neanche salire sul palco per non creare scompiglio. Ma ha salutato tutti ed è stato carino con tutti noi".