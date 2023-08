"Festa del Cinema di Mare" È il giorno di Gabriele Muccino

La seconda giornata della "Festa del Cinema di Mare", in programma quest’oggi, vede come protagonista indiscusso il regista Gabriele Muccino, che è sicuramente uno degli ospiti più attesi a Castiglione della Pescaia per questa ottava edizione della manifestazione diretta da Giovanni Veronesi.

Il regista romano, infatti, sarà al centro del programma della giornata con l’intervista, curata da Piera Detassis, la giornalista e presidente dell’Accademia del Cinema Italiano-Premi David di Donatello, prevista, a partire dalle 19, all’Orto del Lilli (via della Libertà) e con la proiezione serale al Cinema Castello (inizio alle 21.30) del suo lungometraggio "Gli anni più belli" (il cui cast vanta interpreti come Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria). Il film, del 2020, sarà presentato dallo stesso Muccino insieme a Giovanni Veronesi.

Il programma della giornata sarà aperto dalla proiezione dei cortometraggi finalisti dei Premi dedicati ai due indimenticati giornalisti de La Nazione Mauro Mancini e Guido Parigi, presentati alla Biblioteca Italo Calvino, inizio alle 17.30, da Alessio Brizzi e dagli studenti della Redazione Giovani.

La "Festa del Cinema di Mare" continuerà fino a mercoledì 30 con tanti ospiti attesi a Castiglione della Pescaia, come Valerina Golino, Isabella Ferrari, Vinicio Capossela, Elena Guerrini con il suo spettacolo acquatico "Archeologia del coraggio" e i molti film in programma. La rassegna è organizzata dall’associazione Maremma Arte in collaborazione con Spazio Alfieri, Clorofilla Film Festival di Legambiente, l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, Club Velico di Castiglione della Pescaia, Associazione Kansassiti e con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comune di Castiglione della Pescaia, Fondazione Cr Firenze, Conad Grosseto e Rrd (Roberto Ricci Design). Per chi volesse consultare il programma completo della "Festa del cinema di Mare" può consultare il seguente sito : https:festadelcinemadimare.com