Festa degli auguri da "Renaioli"

Un appuntamento che si ripete di anno in anno e che ogni volta è un’occasione di incontri e confronti. Oggi Renaioli Macchine Agricole, aprirà al pubblico le porta della sua azienda, in località Passinano, a Manciano, dalle 15 fino a tarda sera per celebrare insieme la Festa degli Auguri, un’occasione di incontro e divertimento per scambiarsi gli auguri. Il programma dell’evento si presenta ricco e interessante. Alle 15 il benvenuto del team Renaioli Macchine Agricole; alle 16 l’arrivo di Babbo Natale, il momento più atteso da bambini e ragazzi; alle 16.30 una presentazione professionale dei prodotti Rapisarda e Kress; alle 17 un laboratorio di introduzione alle tecniche di degustazione del vino e la presentazione del corso per sommelier di primo livello della Fisar che partirà a gennaio; alle 18 la preparazione di alcuni formaggi in diretta con la collaborazione dell’azienda Passalacqua; alle 20.30, la tombolata con in palio i Super Premi Renaioli.