Festa degli Alberi dedicata al generale Chiti

Il presidente del Rotary Club Orbetello-Costa d’Argento Luigino Ambrosini esprime "piena soddisfazione" per la riuscita dell’evento per la "Festa degli Alberi" che si è svolto insieme alle scuole di Orbetello sotto l’egida del Rotary club stesso. Quest’anno si è dedicato un albero ad una persona che si è distinta per meriti civili, militari e religiosi: Gianfranco Maria Chiti, Generale dei Granatieri di Sardegna che dismessa la divisa, per andare in pensione, ha indossato l’abito francescano e per le sue opere è stato dichiarato beato tanto che viene ricordato come il Generale di Dio. Hanno partecipato all’evento autorità ed una rappresentanza della scuola allievi sottufficiali di Viterbo. La cerimonia del Rotary con la piantumazione di un un albero e la deposizione si un cippo si è svolta nell’area del Bosco Rotary, sulla Laguna di Ponente, ad Orbetello.

Michele Casalini