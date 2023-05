Festa azzurra Lo scudetto in Maremma

Dopo trentatré anni il Napoli è di nuovo Campione d’Italia. Anche la Maremma ha festeggiato questo speciale trionfo, grazie a Francesco "Franco" Frecentese, il barbiere di via Roma, nonché grande tifoso del Napoli. Lunedì al campeggio Africa di Albinia, Franco ha voluto onorare questa vittoria con una grande festa: una cena, tantissimi invitati e quattro ospiti speciali, tra cui gli ex calciatori Armando Cascione e Luciano Fusini , l’imitatore Antonio Squitieri e il rumorista Alberto Caiazza. Per l’organizzazione dell’evento, fondamentale il contributo dell’università telematica "University Point" e dell’hotel Nuova Grosseto di piazza Marconi. "Ho voluto colorare di azzurro la Maremma – dice Francesco Frecentese –. Qui in Toscana, siamo una grande comunità di tifosi napoletani, quindi mi faceva piacere festeggiare questo scudetto qui in Maremma, dove sto bene, vivo e lavoro. Questo è uno scudetto importante, per noi non è solo una questione calcistica, ma è molto di più e quindi è importante festeggiare come si deve. Siamo una grande famiglia e per me è stato un onore organizzare questo evento. Ci tengo a fare anche i miei sentiti complimenti al Grosseto Calcio, per la salvezza ottenuta".

"Appena ci ha chiamato Franco non ci abbiamo pensato due volte a venire – dicono Luciano Fusini e Armando Cascione –. È giusto che tutta la comunità napoletana festeggi questo scudetto, perché è stato meritato e soprattutto dominato, quindi è giusto che anche la Maremma si sia colorata di azzurro. Complimenti a Luciano Spalletti, che conosciamo, per questo traguardo perché è una grande persona e soprattutto seria, se l’è meritato".

"Io e Franco siamo amici da tanto – dice Alberto Caiazza –. Siamo cresciuti entrambi a Sarno e quindi non potevo mancare al suo evento. Ovviamente io, oltre ad essere un rumorista, sono anche un grande tifoso del Napoli e quindi sono molto felice del successo della mia squadra del cuore. Per noi, questo scudetto ha un sapore molto particolare. Lo abbiamo atteso a lungo e va festeggiato alla grande".

Steven Santamaria