Ferro: "Sicurezza al primo posto"

A sostenere la candidatura di Matteo Buoncristiani è arrivata la Sottosegretaria dell’Interno di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro. Un incontro che ha permesso di parlare della sicurezza del territorio. La città del Golfo conta 20.000 abitanti e oltre 100.000 nel periodo estivo, ma ha tutt’ora in stallo la possibilità di istituirvi un Commissariato di Polizia e con il corpo di Polizia e dei Vigili del fuoco in grave assenza di organico. "Per parlare del Commissariato della città – esordisce Wanda Ferro – dobbiamo partire dal considerare un turnover bloccato da oltre 10 anni e poche scuole di formazione di Polizia. Noi stiamo portando avanti concorsi e graduatorie per coprire i pensionamenti, abbassando da 3 a 2 gli anni di formazione. Qua è presente l’Arma dei carabinieri che al netto dell’organico pieno ha 2 unità in meno, così come per la Guardia di finanza. C’è un governo che non vuole più zone franche e ammetto che è difficile trovare un Comune che non abbia l’assessorato alla sicurezza. I piccoli crimini continuano a crescere ed è necessario mettere regole per vivere in tranquillità. Incita poi i follonichesi a credere nel loro operato: "Chiedo a Follonica la fiducia – prosegue – verso un governo che sarà accanto all’amministrazione per portare un vento nuovo. Il centrodestra è fortemente unito per dare risposta a ciò che i cittadini ci chiedono e riconquistare la fiducia di chi spesso si gira dall’altra parte e non va a votare. Oggi la città ha di fronte un popolo che ha voglia di cambiamento, che chiede sicurezza, normalità, sanità e che per troppo tempo è stata ascoltata da un’amministrazione in realtà assente".

Viola Bertaccini