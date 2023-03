"Ferriere dimenticate" Brogi sferza il Comune "Degrado ovunque nelle nostre frazioni"

"Non posso che fare a meno di levare tanto di cappello davanti all’iniziativa presa per la mostra dei "disegni dal vero" di Dino Petri dedicati alle Fonderie e Ferriere dell’Alta Maremma presentati nel Museo di San Pietro all’Orto. Ma questo vero, oggi, a cosa corrisponde?". Se lo chiede Daniele Brogi, capogruppo della Lega, che fa dell’ironia. "A più riprese, mi segnalano una situazione di degrado nella zona delle nostre Ferriere, quelle di Valpiana, soprattutto l’area lungo la strada , all’uscita dal paese in direzione Follonica – aggiunge Brogi – Un abbandono totale, con ripari fatiscenti realizzati con materiali di ogni genere e con, facilmente visibile e controllabile da bordo strada, un nuovo recinto che sta per essere realizzato, forse già completato, all’interno della struttura. Ed allora, non essendo certo di chi è la competenza per il controllo di queste realtà storiche e dell’impegno del lavoro nel territorio valpianese oltre alla domanda insisto e metto in evidenza il grave se spetta al Comune oppure alla Sovrintendenza". Brogi continua: "E se invece in ultima analisi le ferriere fossero di pertinenza del Parco Minerario ? Insomma sia chi sia ad avere la supervisione della zona non mi resta che chiedere : che si aspetta ad intervenire? Un nuovo crollo, ormai siamo abituati a Massa Marittima. Di sicuro c’è che queste realtà diventino pollai o ricovero per altri animali. La bravura indiscutibile di Dino Petri – aggiunge Brogi – è visibile a tutti ma vedere dal vivo e direttamente quelle concretezze forse sarebbe altrettanto gradevole e non far scendere, alle Ferriere, tanti visitatori e soprattutto quelli del Fai di Primavera. Chi è chiamato, a controllare la situazione, metta mano ad una pressione che porti alla pulizia generale e restituisca questo mondo reale, ripulito e pronto, ad offrirsi a turisti e studiosi. Per mia comodità – conclude il capogruppo della Lega nel Consiglio Comunale – ho eseguito un sopraluogo e scattato foto e devo dire che la visione non è stata piacevole".