"Fermiamo il massacro nella striscia di Gaza"

Approvata all’unanimità dal collegio dei docenti la mozione presentata da un gruppo di insegnanti dell’Isis Polo Amiata Ovest, con l’intento di esprimere una presa di posizione sulla drammatica situazione nella striscia di Gaza.

"Come docenti abbiamo la responsabilità di educare alla differenza, alla pace, al rispetto, alla solidarietà – si legge nella mozione –. Abbiamo l’obbligo morale di sostenere e alimentare il pensiero critico e di condannare la violenza e i soprusi. Un’intera popolazione rischia di morire di fame, di sete e di malattie. Siamo di fronte a una catastrofe umanitaria di dimensioni inaudite. Come docenti, sentiamo il dovere di esprimerci contro il genocidio in Palestina".

La mozione denuncia anche la distruzione di oltre 500 scuole e università, lo sfollamento di più di due milioni di persone e parla apertamente di "pulizia etnica della popolazione palestinese". Tra le richieste avanzate dai docenti figurano il cessate il fuoco immediato, l’interruzione di ogni collaborazione del sistema dell’istruzione con l’industria bellica, l’organizzazione in ogni scuola di momenti di sensibilizzazione e approfondimento rivolti a studenti e studentesse.

Ma l’Isis Amiata Ovest non è il solo istituto del territorio ad aver preso posizione. Anche il collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo di Roccastrada ha approvato all’unanimità una mozione in cui si propone un minuto di silenzio in tutte le classi, per richiamare l’attenzione su quanto sta accadendo a Gaza.