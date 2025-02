"Fermata del bus, serve una pensilina"

MASSA MARITTIMA"In questi giorni di pioggia e brutto tempo, sono aumentate le lamentele dei genitori che hanno figli al plesso scolastico della primaria e della secondaria, nella zona di via Cerboni. Il tema di tante rimostranze è sempre lo stesso: mancanza di una zona coperta dove attendere i ragazzi all’uscita mancanza di un camminamento adeguato per raggiungere l’ingresso". E’ il consigliere del Noc, Daniele Brogi (foto) che solleva, ancora una volta, questa problematica che fa riferimento ad una situazione di disagio e che vede protagonisti passivi, genitori che, stante il brutto tempo, arrivano fino alla scuola ed attendono i ragazzi, in uscita, per poi accompagnarli a casa in auto parcheggiata lontano. "Una situazione che, sulla scia di tante proteste, ho più volte sollevato ma qui si fanno orecchie da mercante – insiste Brogi – e sono convinto che, chi di dovere, con una modica spesa potrebbe almeno eseguire una copertura appena fuori del portone di ingresso alla scuola giusta per offrire un po’ di protezione. Tempo indietro era stato realizzato un piccolo camminamento in cemento che è diventato praticamente inutilizzabile, per le piogge violente di questi giorni, e chi cerca di avvicinarsi all’uscita dei ragazzi sistematicamente si inzuppa le calzature. Mi chiedo ed aggiungo, ma davvero si vogliono ignorare modesti interventi che la popolazione scolastica, con i propri genitori infuriati, chiede per pochi minuti di attesa all’uscita o per rapide corse verso il portone di ingresso al mattino? Ne farò oggetto di un intervento in Consiglio".Roberto Pieralli