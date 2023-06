Ferito nell’escursione Incidente a Follonica

Si è fatto male durante un’escursione nel parco e ha chiesto aiuto non riuscendo più a muoversi. Un turista originario di Torino, si trovava a Talamone, via Cala di Forno, per un’escursione a piedi quando si è infortunato. Non riuscendo a rientrare ha allertato il 112 che ha deciso di recuperarlo. Visto che la zona era particolarmente impervia il sevizio 118 ha contattato la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Grosseto che ha inviato un mezzo fuoristrada ed un’Aps. Rintracciato il turista, la squadra dei vigili lo ha recuperato ed accompagnato a Talamone, nel comune di Orbetello, dove lo ha consegnato alle cure dei sanitari presenti. Incidente ieri pomeriggio intanto a Follonica: in via Bicocchi una Fiat Panda fuori controllo è andata a sbattere contro le auto parcheggiate sul lato sinistro della carreggiata. Al volante c’era una donna di 70 anni. La sua corsa è finita contro uno scooter che per fortuna ha rallentato la velocità e poi sul marciapiede. Un pedone è stato investito senza conseguenze.