Ferito a coltellate Uomo trovato in strada Lo salvano i sanitari

Un viaggio come tanti in ambulanza: un trasporto di una paziente da Roccastrada in direzione Massa, verso l’ospedale Sant’Andrea per un ricovero programmato. Ma chi guidava il mezzo di soccorso, appena lasciato il paese, ha visto un gruppo di persone ferme al lato della strada e un uomo ferito, in un lago di sangue e ha deciso di fermarsi. I sanitari della pubblica assistenza di Sassofortino hanno dunque salvato un uomo che era stato colpito da almeno due coltellate all’addome, e stava perdendo molto sangue.

I sanitari hanno cercato di fermare l’emorragia dell’uomo, un pakistano di 50 anni, che adesso è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale. Dopo la stabilizzazione e la decisiva medicazione infatti, i sanitari hanno allertao il "118" ed è stato trasferito al Misericordia dove nella notte è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Adesso è ricoverato in prognosi riservata. Due le ferite provocate da un’arma da taglio: quella che preoccupa di più ha causato la perforazione dello stomaco.

Il pakistano non ha per il momento raccontato nulla di quanto accaduto né, quindi, ha indicato motivi dell’aggressione e autori.

I primi accertamenti sono stati svolti dai carabinieri della Stazione di Roccastrada che hanno fatto un sopralluogo in via Nazionale, la strada dove è stato trovato e soccorso l’uomo, con l’intento di trovare elementi utili per la ricostruzione del fatto. Certo è che un impulso determinante potrà arrivare da ciò che eventualmente potrà raccontare il ferito che – però – sarà ascoltato soltanto quando le sue condizioni di salute saranno migliori delle attuali.

Nel frattempo i militari hanno raccolto le testimonianze delle persone – tutti uomini di nazionalità straniera – che sono state trovate nel luogo dell’aggressione. Riserbo assoluto, ovviamente, su ciò che è stato detto.

Comunque siano andate le cose, resta il fatto che si tratti di un episodio assai preoccupante e in grado di creare preoccupazione fra i residenti di una comunità che non è certo abituata a situazioni simili.

Non è da escludere – ma siamo appunto sul piano delle pure ipotesi – che possa trattarsi di un litigio poi degenerato. Ma c’è da riflettere sul fatto che ci sia stato qualcuno che girava in strada con un coltello a portata di mano.