"Ferdinando" sul palco della Leopolda

"Ferdinando", uno dei capolavori del drammaturgo Annibale Ruccello, un testo tra i più significativi del teatro italiano del dopoguerra e vincitore di numerosi premi, è il secondo appuntamento della stagione del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, in programma oggi alle 21.15. Il regista Arturo Cirillo, dopo essersi cimentato con "Le cinque rose di Jennifer", torna con una commedia che racconta la fine del Regno delle Due Sicilie. A portare in scena la storia sono lo stesso Arturo Cirillo, insieme Sabrina Scuccimarra, Anna Rita Vitolo, Riccardo Ciccarelli. Le scene sono di Dario Gessati, i costumi di Gianluca Falaschi, le musiche di Francesco De Melis, le luci di Paolo Manti, per una produzione di Marche Teatro, Teatro Metastasio di Prato, Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini. Ad anticipare lo spettacolo, inserito nella stagione "Metamorfosi", realizzata da Ad Arte Spettacoli per conto del Comune di Follonica, sarà il consueto incontro con gli artisti, in programma alle 18.30 nella sala "Eugenio Allegri", condotto da Salvatore Aquilino e curato dall’associazione Cantiere Cultura di Follonica, e poi la "cena a teatro", alle 19.45, in collaborazione con l’associazione "Ristoratori follonichesi". La light dinner per la serata sarà a cura dello chef Giovanni Peggi del ristorante Marula. Prenotazioni allo 0566 52012.