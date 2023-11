"Fenomeno allarmante e in costante aumento"

"La violenza non è un destino" si legge sul sito internet

dell’associazione Olympia de Gouges e le socie e volontarie di questa importante realtà provinciale fanno di tutto perché ogni anno non lo sia veramente per centinaia di donne della provincia di Grosseto. Presieduta da Sabrina Gaglianone, l’associazione è molto attiva sull’intero territorio grazie anche a una rete di socie che tocca le 120 unità e all’impegno profuso nei 4 centri d’ascolto e nei 2 Centri Antiviolenza dislocati sul territorio maremmano. I numeri del 2023 che riguardano donne vittime di violenze sono ancora parziali ma sembrano non scostarsi di molto con l’anno precedente.

"Rispetto al 2021, nel corso del 2002 è stato registrato un amento di casi di violenza denunciati sul nostro territorio – spiega la presidente Sabrina Gaglianone –. Nel 2023 dovremmo essere in linea con il 2022".

L’associazione è impegnata su tutta la provincia e su più fronti, dall’aiuto diretto alle donne vittime di violenza ad azioni di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. Sono circa 30 le socie attive che lavorano nei centri di ascolto provinciali. "Le nostre operatrici di accoglienza – prosegue Gaglianone – con adeguata formazione ed esperienza maturata in anni di ascolto e formazione, accolgono e sostengono le donne e i loro figli e figlie. Il percorso inizia con un colloquio in una saletta riservata e sempre rispettando i tempi necessari ad ogni donna per elaborare la propria situazione, prosegue con la definizione di un percorso su misura e condiviso tra la donna e l’operatrice che è sempre in rete con i servizi del territorio". Stando ai numeri diffusi dall’associazione nel 2022, in provincia di Grosseto, donne di qualsiasi età sono state vittime di violenza, anche se la fascia di età più consistente (50 casi di violenza) va da 40 a 49 anni. "In generale – conclude Gaglianone – c’è più consapevolezza nelle donne del concetto di violenza di genere ma il fenomeno è veramente dilagante, la violenza è molto aumentata. Mentre i dati nazionali ci dicono che gli omicidi vanno diminuendo e i femminicidi, al contrario, aumentano, siamo arrivati a un femminicidio ogni tre giorni".