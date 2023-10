Fè (Cisl): "Stoccaggio dei gessi, tutto tace. E la produzione è ferma"

"Al momento non si può purtroppo parlare di ripresa delle attività di Venator, perché continua ad esserci un problema sulla questione dello stoccaggio dei gessi rossi". Inizia così Gianluca Fè della Femca Cisl Grosseto. "Dopo oltre un anno di approfondimenti e di chiarimenti – continua – per il possibile stoccaggio dei gessi nell’area di ripristino interna detta "disposal", per la quale tutti gli enti e gli uffici interpellati si erano espressi senza motivi di diniego, la Regione Toscana ha comunque deciso per una risposta negativa. Adesso, rimane solamente il deposito temporaneo sui tavoli della Regione, soluzione che di per sé darebbe solamente poco più di un anno di prospettiva e quindi comunque non risolutiva in vista della ripresa della lavorazione. Non venisse però autorizzata neppure quella, l’azienda si troverebbe con tutta probabilità a chiudere definitivamente il sito di Scarlino". Al momento, quindi, , la soluzione è lontana dall’essere raggiunta.