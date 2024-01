Fattura elettronica, servizi ad hoc

Tutte le tipologie di imprese e liberi professionisti, esclusi solo i sanitari, da quest’anno devono provvedere all’obbligo di fatturazione elettronica. Una novità che interessa una vasta e variegata platea, il cosiddetto "Popolo delle partite Iva". "Tra le novità salienti per il nostro sistema economico – puntualizza Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto – ricordiamo che dal primo gennaio anche coloro che non superano i 25 mila euro di fatturato e che finora continuavano ad adottare il vecchio metodo, devono dire addio alla fattura in formato cartaceo e passare alla fatturazione elettronica. Ma nessuno deve rimanere indietro. Per questo come Confcommercio abbiamo strutturato un servizio di accompagnamento all’imprenditoria dedicato agli autonomi. Quest’anno abbiamo intenzione di potenziare la gamma di servizi offerti alla categoria; una categoria numericamente in crescita e, per noi, di grande valore, perché mai come oggi è importante restare al fianco di chi è disposto a rischiare prima di tutto su se stesso. Qui in associazione non saranno più soli, qui troveranno un partner sempre pronto ad aiutarli per qualsiasi necessità. Noi ci siamo".