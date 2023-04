Farmacie comunali, si cambia A fine aprile scade il Cda "Oltre un milione di utile"

Dopo 6 anni e due mandati consecutivi con la fine di aprile si concluderà la presidenza del Consiglio di amministrazione di Farmacie Comunali Riunite Spa, guidate dal 2017 dal presidente Leonardo Lazzerini, dall’amministratore delegato Renato De Falco e dalla direttrice Simona Laing. "I servizi offerti al cittadino sono stati intensificati e innovati – ha detto il sindaco Vivarelli Colonna – Tra questi la consegna domiciliare dei farmaci, i vaccini presso la farmacia 3 di via dei Mille, l’avvio del servizio infermieristico a domicilio e in sede, l’Ecg (elettrocardiogramma) a domicilio per le fasce più deboli e l’avvio della cabina estetica presso la farmacia 7 del centro commerciale Maremà. Servizi questi che hanno contribuito a rafforzare il rapporto fiduciario fra la Farmacia e l’intera città". Ma l’impegno non si limita solo alle parti murarie: Farmacie Spa ha voluto intraprendere un percorso ecosostenibile attraverso il contenimento della plastica, smettendo di diffondere bustine gratuitamente e introducendo una borsa di cotone a marchio farmacie. Infine, in termini di risorse umane, l’azienda ha manifestato il proprio impegno con l’assunzione di oltre 10 nuovi farmacisti a tempo indeterminato. Una corsa inarrestabile che ha prodotto numeri importanti. Farmacie Comunali di Grosseto chiude infatti il 2022 con un utile netto di oltre un milioni di euro. I numeri parlano chiaro: Farmacie chiude con un valore della produzione 2022 di euro 13.863.947 da un 2021 di € 13.146.234, un utile netto 2022 di 1.101.137 euro dal 2021 di 799.033 euro, vanta un Roe (tra gli indici di redditività del capitale aziendale) che passa da un 2021 di 47,04% a un 2022 di 55,17% a una reddittività dell’11,41%.