Farmaci. Iniziativa ok

Nella giornata della "Raccolta del Farmaco", nelle 17 farmacie di Grosseto e provincia che hanno aderito, sono state raccolte 1789 confezioni di farmaci poco meno di quanto raccolto lo scorso anno. I farmaci raccolti sono già nella disponibilità degli enti convenzionati con Fondazione Banco Farmaceutico per aiutare circa 2000 persone in stato di bisogno. Gli enti ed associazioni sono: Caritas Diocesana di Grosseto, le Caritas parrocchiali dell’Addolorata, San Giuseppe, Santa Lucia, Santa Famiglia, Madre Teresa di Calcutta, Centro Aiuto alla Vita, Ceis, Ass Gevocont, Croce Rossa Italiana comitato di Grosseto e Nomadelfia. Le farmacie che hanno aderito sono Cittadella, Severi, Billi, Barbanella, San Giuseppe, Rugginosa, Verde Maremma, Marchese in via Scansanese, le farmacie di Grosseto, le farmacie San Raffaele e Salus di Follonica e Petitto di Scarlino.