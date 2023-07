"Farli ora non ha molto senso"

"L’estate è iniziata da poco – dice Luana Chipa del negozio Doppio Gioco – I saldi dovrebbero esserci ad agosto, non a inizio estate. Mi aspetto l’ andamento degli ultimi anni. Sicuramente, il calo di affluenza nel centro storico peserà anche su questo. Soprattutto qui in via San Martino, non ci sono più tanti negozi come prima. Dopo l’apertura dei centri commerciali, le vendite sono ovviamente calate qui in centro. Un tempo le persone venivano qui, mentre adesso si disperdono da altre parti". "Per me, i saldi dovrebbero iniziare minimo a fine luglio – dice David Bardelli, titolare del negozio Rudeness –. In questo ultimo periodo, complice il maltempo, non abbiamo lavorato tanto e molta della merce estiva la sto pagando ancora ora a prezzo pieno. Quindi, è difficile rientrare nelle spese così. Ormai, grazie ad internet , le persone trovano promozioni quando vogliono. Un tempo i primi giorni di saldi, qui c’era l’assalto, mentre ora non viene più nessuno. A questo punto, sarebbe meglio che, ogni negozio, facesse le proprie promozioni quando meglio crede e quando gli conviene. Però fare saldi in questo periodo non ha tanto senso. Quando ero ragazzino, i saldi venivano fatti a settembre, per la fine della stagione. Adesso i saldi si fanno su merce che è nuova. Quindi, la gente compra dei capi estivi a prezzo scontato, durante l’estate. Secondo me lavoreremo poco, spero però di sbagliarmi. Nell’ultimo periodo invece, grazie anche ai turisti ho lavorato abbastanza. Il calo di affluenza continuerà ad esserci: chi ha perso l’abitudine di venire in centro, non verrà neanche per i saldi. Secondo me molti negozi, che sono rimasti aperti in occasione del Festival in centro, non hanno lavorato molto. Ne hanno beneficiato solo i bar e i ristoranti, ma il centro non è composto solo da questo tipo di attività. Sarebbe utile fare eventi mirati anche per le nostre attività. Se non cambia qualcosa, con il tempo chiuderemo tutti. Ci sono già 70 negozi in meno rispetto ad anni fa. Secondo me, anche con l’Amministrazione comunale, dovremmo cercare di fare qualcosa per ritornare in carreggiata perché altrimenti il centro rischia davvero di morire".