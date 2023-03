Farina di grillo Via libera e perplessità

Novel food. Dopo larve e locuste, dal 24 gennaio 2023 via libera dell’Unione Europea al commercio della polvere di grilli, soluzione sostenibile, ad alto contenuto proteico e a basso impatto ambientale. La farina di grillo (Acheta domesticus) potrà essere utilizzata in diversi alimenti, quali crackers, pane, grissini, barrette ai cereali, biscotti, salse, piatti a base di leguminose, nel siero di latte in polvere, nei preparati a base di carne, nei prodotti a base di cioccolato ed anche nella tanto amata pizza.

Secondo un’indagine di Coldiretti, il 54% degli Italiani rifiuta l’idea degli insetti a tavola, il 24% è indifferente e solo il 16% è favorevole, mentre il 6% preferisce non rispondere.

Abbiamo fatto un sondaggio analogo a scuola, tra alunni, insegnanti e collaboratori: tra i ragazzi si dichiara d’accordo con questo provvedimento europeo il 24% mentre sono più restii gli adulti, i cui "sì" alla farina di grillo si attestano solo al 12%. I motivi delle perplessità sull’utilizzo alimentare della farina di insetti? Non sono noti gli effetti sulla salute e poi, inutile nasconderlo … il disgusto.