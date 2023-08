Farfalle in beneficenza per aiutare per l’Airc

Ammonta a 1.677 euro l’importo devoluto alla fondazione Aric per la ricerca sul cancro e raccolto in occasione dell’esibizione della Nazionale di Ginnastica Ritmica al PalaGolfo di Follonica. Una somma importante, raggiunta grazie alla grande partecipazione di pubblico. Il palazzetto era infatti pieno di persone arrivate per ammirare l’esibizione delle atlete azzurre allenate da Emanuela Maccarani. "Ringrazio la Nazionale che ormai da molti anni ha scelto Follonica per la preparazione estiva – dice il sindaco Benini – Non è stato facile organizzare tutto al meglio, soprattutto quest’anno durante il quale abbiamo dovuto conciliare gli allenamenti con le ristrutturazioni della struttura. Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro di tanti che hanno contribuito all’organizzazione del soggiorno. Un grazie, quindi, alla Follonica Sport e ai custodi che hanno dato il massimo anche in situazioni non sempre ottimali, cercando soluzioni in momenti difficili, a tutto lo staff della Nazionale, a Moreno Buccianti".