"Fara - Il primo singolo di Follonica è già online"

Il primo singolo di "Fara" è già online. Il brano "Domani per me" prodotto da Pensodromo Studio è uscito sulle piattaforme digitali. Mattia Fara, in arte "Fara", classe 2000 è un giovane artista follonichese: da due anni sta lavorando ad un progetto musicale che da pochi giorni è diventato realtà. Ma la musica è una passione che arriva da lontano. Sin dall’età di 12 anni Mattia suona il piano: prima le lezioni private e la scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale e in seguito il Conservatorio Mascagni di Livorno. Adesso "Fara" è pronto a far ascoltare al grande pubblico il suo primo brano, il primo appunto di una serie di singoli che usciranno nei prossimi mesi. "Il brano è molto vivace, veloce , quasi frenetico grazie anche all’arrangiamento e alla produzione musicale di Alex Marton" ha detto Fara.