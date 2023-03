Far suonare il corpo Workshop alla scuola di musica Chelli

"L’arte di far suonare il corpo" è il tema del workshp di body percussion organizzato dalla scuola di musica Chelli in collaborazione con l’Irsef (Istituto di ricerche e studi sull’educazione e la famiglia), ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione e del merito. L’iniziativa gode anche del patrocinio della Diocesi di Grosseto e del Comune di Grosseto. Il workshop è in programma sabato 11 nella sala San Paolo della Fondazione Chelli, in via Ferrucci 11, a Grosseto, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.