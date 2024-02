Far Maremma. Conferme e nuovi soci

Conclusa la fase di aumento di Capitale Sociale di Far Maremma. L’operazione di allargamento della compagine sociale ha dato la possibilità di diventare soci, a quanti ne facessero richiesta e, contemporaneamente, ha consentito ai già soci di acquistare ulteriori quote di capitale. Il Comune di Castiglione e quello di Semproniano, già soci, hanno rinnovato la loro fiducia nell’operato di Far Maremma, mentre i Comuni di Sorano e Santa Fiora, il Caseificio di Manciano, la Cooperativa San Leopoldo e le Terme di Saturnia sono divenuti nuovi soci. Sono entrati a far parte della compagine sociale il Comune di Campo nell’Elba, il Comune di Capraia Isola ed il Comune di Marciana e anche il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.