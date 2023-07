Far Maremma, aperta la fase di ascolto Primo incontro oggi a Pitigliano

Nuove opportunità per il territorio provinciale di Grosseto con la programmazione leader 2023 -2027: iniziano questa settimana gli incontri di animazione territoriale promossi dal "Gal Far" Maremma per raccogliere idee e progetti propedeutici alla definizione della strategia di sviluppo locale. Si comincia con l’incontro pubblico in programma a Pitigliano oggi alle 10, nella sala del Consiglio dell’Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, per proseguire ad Arcidosso, lunedì alle 10 alla sala Cred dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano. Poi a Massa Marittima, venerdì 21 alle 10, alla sala dell’Unione dei Comuni Montani Colline Metallifere e a Grosseto. Infine martedì 1 agosto alle 10, in via Giordania all’Uscita di Sicurezza. "Auspichiamo la massima partecipazione – commenta Fabrizio Pasquini, presidente del Far Maremma - perché è fondamentale il più ampio coinvolgimento possibile dei diversi attori locali in questa fase preliminare di ascolto, per ottenere un quadro completo dei bisogni e delle aspettative del territorio, sulla base del quale definire la futura strategia di sviluppo, che sarà poi declinata nei bandi. Vogliamo arrivare alla redazione di una strategia che sia il frutto di un percorso partecipato che rispecchi il nostro territorio".